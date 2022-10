Sutera. Approvato in consiglio comunale il Bilancio di previsione 2023/2024

SUTERA. Il Consiglio Comunale di Sutera ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022 /2024. L’amministrazione comunale, commentandone l’avvenuta approvazione, ha sottolineato: “Siamo orgogliosi di essere stati tra i pochi comuni che sono riusciti ad approvare il bilancio comunale in un tempo congruo. Questo obiettivo sicuramente consentirà di continuare al meglio l’attività amministrativa”.

L’amministrazione comunale, infine, ha inteso ribadire: “ Per il raggiungimento di questo traguardo ringraziamo tutti gli Uffici comunali e quindi i nostri funzionari, in particolare il segretario comunale dott.ssa Nicosia e la ragioniera dott.ssa Monastero, che, lavorando in sinergia con l’amministrazione, garantiscono il buon andamento del nostro Comune”.