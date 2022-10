Sommatino. Nel centro abitato prosegue pulizia dei tombini e rimozione dell’erba in eccesso

SOMMATINO. Continuano i lavori di pulizia dei tombini in previsione delle prossime piogge autunnali. A renderlo noto è l’amministrazione comunale che ha sottolineato come, in questo periodo dell’anno, lo sforzo si sta concentrando soprattutto sulla pulizia dei tombini proprio per evitare che, arrivando le piogge, l’acqua possa allagare il centro urbano con conseguenze negative per la sua vivibilità e viabilità.

Nel contempo, al fine di garantire una costante pulizia del centro abitato mantenendo quelli che sono gli standard di salute pubblica sta proseguendo anche la rimozione dell’erba in eccesso nelle varie vie del Paese.