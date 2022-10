Sommatino, “Il percorso dei principi”: lo storico Filippo Falcone relaziona sul progetto

Si terrà nella Madrice di Sommatino, venerdì 7 ottobre 2022, alle ore 18.30, la conferenza su: “I principi di Trabia e la Chiesa Madre di Sommatino” a cura di Filippo Falcone.

L’iniziativa, di ampia portata, ha come titolo “Il percorso dei principi”, ed è promossa dal Museo Diocesano di Caltanissetta, che ha coinvolto diversi comuni del nisseno.

La serata sarà aperta dai saluti dell’Arciprete Domenico Lipani, a cui seguirà l’illustrazione del progetto da parte dell’Arch. Giuseppe Di Vita, direttore del Museo Diocesano di Caltanissetta.

Concluderà la serata l’intervento di Filippo Falcone, che, nei suoi studi sulla Sicilia, non ha mai tralasciato l’interesse per la ricerca storica per il suo territorio di nascita.

Lo storico sommatinese, nell’occasione, svilupperà la sua relazione su tre aspetti concernenti:

I principi di Trabia, signori di Sommatino, e la costruzione della Chiesa Madre; Le opere d’arte andate perdute; Le vicende del clero locale sotto i principi di Trabia e la decadenza della nobile famiglia nel secondo dopoguerra.

Ricordiamo infine, che, proprio all’Unità Pastorale di Sommatino, Falcone negli anni passati ha donato il suo ricco archivio documentale e fotografico sulla Storia di Sommatino, oggi catalogato e ben custodito in locali della Parrocchia sommatinese.