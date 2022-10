Sicilia, spaccano il naso ad un coetaneo: arrestati due minorenni per rapina

Calci e pugni a due coetanei minorenni con l’obiettivo di rapinarli. I carabinieri di Trapani hanno individuato i responsabili grazie alle telecamere di sorveglianza e il gip del Tribunale per i minorenni ha disposto per uno il collocamento in comunità, mentre per l’altro la permanenza domiciliare.

L’episodio si è verificato nel centro storico di Trapani: gli aggressori, due giovani di Paceco, hanno tentato di rapinare i coetanei causando un trauma facciale con la rottura del naso e di un dente a una delle vittime che ha avuto una prognosi di 15 giorni.

I sistemi di videosorveglianza della zona hanno fatto luce su quanto accaduto: gli aggressori, dopo essersi avvicinati alle vittime con un pretesto, le hanno seguite fino per poi passare all’azione con l’obiettivo di farsi consegnare il denaro.

L’aggressione è stata interrotta grazie all’intervento di alcuni passanti, che ha spinto i due rapinatori a fuggire