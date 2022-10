Sicilia, Palermo: omicidio della cantante neomelodica Piera Napoli, il marito condannato all’ergastolo

Condanna all’ergastolo per Salvatore Baglione, l’uomo che il 7 febbraio del 2021 uccise a Palermo la moglie, Piera Napoli, cantante neomelodica. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’assise del capoluogo siciliano, presieduta da Sergio Gulotta, che ha accolto la richiesta della Procura.

L’omicidio avvenne nel quartiere Cruillas: la donna venne uccisa con diverse coltellate nella sua abitazione di via Vanvitelli.

I carabinieri trovarono il corpo in un bagno di sangue una domenica mattina. La confessione da parte di Baglione arrivò in serata.

Si tratta della seconda condanna all’ergastolo per femminicidio nel giro di pochi giorni a Palermo.

Il 12 ottobre la Corte d’Assise ha deciso il ‘fine pena mai’ anche per Pietro Morreale, fidanzato di Roberta Siragusa, la giovane 17enne uccisa nella notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2