Sicilia, aumentano il budget per studi radiologici e laboratori di analisi privati

I giudici del Cga, presieduti da Rosanna De Nictolis, hanno respinto il ricorso del sindacato Branca a Visita (Svb) e sbloccato i soldi per decine di studi radiologici e laboratori di analisi di Palermo, Agrigento, Messina, Caltanissetta e Trapani. Negli anni della pandemia si sono ridotte le prestazioni degli ospedali e sono aumentate quelle dei laboratori privati superando il budget previsto.

L’assessorato regionale alla Salute, tramite specifici decreti , aveva previsto l’assegnazione – agli studi radiologici e ai laboratori di analisi – di un budget, per gli anni 2020 e 2021, pari alle prestazioni erogate, anche ove nettamente superiori al cosiddetto budget storico, ossia al budget assegnato negli anni precedenti.

Il Sbv ha presentato ricorso prima al Tar Palermo e poi al Cga chiedendo l’annullamento dei decreti e contestando i criteri, utilizzati dall’assessorato, per l’assegnazione dei budget. I laboratori di analisi assistiti dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia si sono costituiti in giudizio. I legali rilevato come l’accoglimento del ricorso proposto da Sbv (nella parte relativa ai budget 2020 e 2021) avrebbe comportato la penalizzazione delle strutture che, con il loro impegno, hanno consentito la riduzione delle liste d’attesa, e di converso, avrebbe favorito le strutture che, per ragioni non direttamente connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19, hanno prestato un numero esiguo di prestazioni sanitarie.

Tesi accolta dai giudici. “Il dedotto danno relativo all’impatto del nuovo budget – si legge nella sentenza – sulle prestazioni erogabili nei residui mesi del 2022 non puo’ qualificarsi quale danno irreparabile nel bilanciamento fra i contrapposti interessi”.