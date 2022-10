San Cataldo. In Chiesa Madre aperta la porta del reliquiario dei santi

SAN CATALDO. Nella Celebrazione Eucaristica di ieri in Chiesa madre si sono avuti i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, Protettore e Patrono della Città di San Cataldo. Dopo la traslazione del Ss. Crocifisso all’altare è stata aperta la porta del reliquiario dei santi le cui reliquie potranno essere venerate e visitate fino a martedì prossimo, 11 ottobre.

Alla Santa Messa hanno preso parte i nonni insieme ai loro nipoti in occasione della festa dei nonni. Le letture sono state proclamate dai nonni accompagnati dai nipoti, così come l’offertorio è stato portato dai nonni. I giovani della parrocchia insieme al parroco hanno preparato per i nonni dei pensierini che sono stati consegnati al termine della celebrazione. Alle ore 12.00 ai piedi dell’Immacolata è stata recitata la Supplica alla Regina del Rosario, come è tradizione ogni prima domenica di ottobre.