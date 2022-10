Pallavolo femminile B2. Big match per la capolista Traina in trasferta contro la vice capolista Sensation Profumerie

Lo scontro più interessante dal punto di vista della classifica nel girone M della serie B2 femminile è in programma a Gioiosa Ionica dove per la IV giornata di andata si reca la capolista TRAINA SRL ospite della Sensation Profumerie che la segue immediatamente in classifica con un solo punto di distacco. La formazione calabra, neo promossa dalla serie C, è stata l’autentica rivelazione di questa prima fase del campionato dove sta capitalizzando al massimo un calendario che la vedrà sabato prossimo impegnata nella terza gara casalinga in quattro giornate.

Le ragazze allenate da Salvatore Albanese sono attualmente imbattute avendo vinto gli incontri casalinghi (al quarto set con con la Bricocity Alus Mascalucia e sabato scorso al tie break con la Fidelis Torretta) ed avendo espugnato due settimane fa il campo di Comiso per 0 a 3. Nelle fila della Sensation gioca la palleggiatrice Fabiola De Araujo Sousa che tre stagioni fa in piena pandemia ha militato nelle fila dell’Albaverde, matricola in B2, con 10 presenze e 29 punti totalizzati.

Per la TRAINA SRL, al di là delle implicazioni di classifica, la gara di sabato costituisce un momento storico per la società nissena nata nel 2000 in quanto si tratta del primo impegno ufficiale in una gara da disputare al di là dello Stretto. Il match per Spena e compagne rappresenta il primo test importante, soprattutto perché lontano dalle confortevoli mura del PalaCannizzaro, e in un ambiente con il morale a mille dopo un avvio di campionato probabilmente oltre le previsioni della vigilia.

Il percorso netto (9 set vinti e 0 persi) con parziali conquistati sempre con larghi margini non deve ingannare perché solo di fronte alle prime difficoltà si potrà cominciare a testare il reale valore della formazione nissena. Nel corso della settimana la squadra agli ordinì di Francesca Scollo e Carina Gotte, coadiuvate da Fabrizio Montagnino e Mauro Di Grande e con la preparazione atletica curata da Massimo Catalano, ha proseguito il proprio percorso di crescita alla ricerca della forma migliore delle singole atlete con risposte che fanno ben sperare nella crescita anche del collettivo. La gara è in programma sabato 29 ottobre con inizio alle ore 18.00 nel Palazzetto dello Sport di Marina di Gioiosa e sarà arbitrata da Gianguido Sposato e Pietro Lerose.