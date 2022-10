Orchestra sinfonica siciliana. Allarme dei sindacati: “stagione a rischio”

Il 20 settembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 63esima stagione concertistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, per l’anno 2022/2023.

Una stagione, come sottolineato dalla direttrice artistica Gianna Fratta, con nomi altisonati, programmi di rilievo e uno spazio dedicato all’universo femminile. Il commissario straordinario, Nicola Tarantino, ha preannunciato collaborazioni con pop-star di rilievo nazionale. Ma a fronte di tutto ciò, che apprezziamo, ci chiediamo: con quale orchestra? La pianta organica della Sinfonica Siciliana è ormai ridotta al lumicino. Un processo di depauperamento che si è accentuano nell’ultimo anno in virtù dei numerosi pensionamenti”.

Così in una nota le segreterie aziendali della Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, in merito alla situazione in cui versa l’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Attualmente, infatti, il personale stabile è composto da 64 persone. Ne servirebbero altre 40 circa – per completare la pianta organica orchestrale – tra queste 40 quasi tutte le prime parti. “Nonostante avessimo segnalato già ad inizio 2022 – proseguono – che entro l’anno ci saremmo ritrovati senza prime parti stabili, nulla è accaduto.

Le audizioni, che si stanno svolgendo non ci mettono al riparo dalla soluzione del problema. Ci saremmo aspettati un’azione forte e decisa nei confronti della politica per dare soluzione ad un problema di fondamentale importanza per la vita della Fondazione.