Nissa, nervi a fior di pelle. Si dimette il Ds Massimo Ferraro: “Diversità di vedute con il duo Emma-Sferrazza”

Esplode una nuova bomba in casa Nissa, ormai dilaniata dalle polemiche. Goalsicilia.it ha dato notizia delle dimissioni del ds della Nissa, Massimo Ferraro, che ha rilasciato una dichiarazione molto ‘pepata’: “Considerata la perdurante diversità di idee ed opinioni, molto distanti, tra il sottoscritto e l’area tecnica rappresentata dal duo Sferrazza/Emma, considerata che la spaccatura venutasi a creare hanno portato da un lato all’allontanamento di alcuni giocatori e dall’altra all’impossibilità di farne entrare altri necessari per il raggiungimento di quello che era l’obiettivo iniziale dettatomi dalla società (una salvezza tranquilla) mi sento in dovere di rassegnare le dimissioni dal ruolo assegnatomi augurando a tutti i soci, tesserati e tifosi che ne fanno parte un grande in bocca al lupo”.

La Nissa aveva già esonerato l’allenatore Alessandro Settineri dopo poche giornate.

La notizia è delle 11.38. Per adesso dalla dirigenza della Nissa, solo silenzio: nessun commento.