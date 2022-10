Neo eletto on.Giuseppe Catania ringrazia suoi elettori. Manterrà la carica di sindaco di Mussomeli

MISSOMELI – L’onorevole Giuseppe Catania, in prima serata del 30 settembre 2022, presso la palestra comunale “Calogero Tulumello” di Via Madonna di Fatima, è stato accolto fra abbracci ed applausi dai tanti elettori ed estimatori mussomelesi e della provincia nissena. Fra i presenti anche i sindaci di Acquaviva Platani, Milena e di Marianopoli, e delegazioni Vallelunga Pratameno, Villalba. Aria di festa con l’ animatore della serata, nonchè assessore comunale Sebi Lo Conte che ha invitato il pubblico presente ad accogliere calorosamente il primo cittadino di Mussomeli Giuseppe Catania, eletto deputato regionale all’Assemblea Regionale Siciliana. Il ringraziamento agi elettori dell’onorevole Catania, in alcuni tratti e puntualizzazioni, è stato accompagnato anche da forti emozioni, allorquando ha dedicato la sua vittoria a tre amici che non erano presenti, perché volati recentemente in cielo: Totuccio Alessi, Elio Di Salvo e Mimmo Zambito. L’onorevole Catania ha sottolineato il suo forte impegno a servizio dell’intera provincia di Caltanissetta, consapevole della larga fiducia datagli dai cittadini. Ha sottolineato che terrà i collegamenti con tutti gli altri sindaci della provincia, con le varie istituzioni di categoria dei diversi organismi provinciali dei diversi settori e la sua particolare attenzione sarà riservata alle attuali problematiche urgenti che riguardano le famiglie e le imprese. Per il sindaco, ora onorevole, la responsabilità aumenta ed aumenta anche il suo impegno a servizio dei cittadini. Al termine dell’incontro, dolci, torta e spumante come auspicio di un proficuo lavoro a servizio del vallone e dell’intera provincia nissena. (n eleborazione altro video)