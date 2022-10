Mussomeli, Plesso “Madonna di Fatima” in festa: suoni e sapori per vivere a colori il nuovo anno

MUSSOMELI – Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, si ritorna a far festa al plesso “Madonna di Fatima”, sede della Scuola dell’Infanzia e della Primaria dell’istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Mussomeli, diretto dalla professoressa Alessandra Camerota. I suoni, i sapori e i colori dell’autunno hanno accolto i piccolini dell’Infanzia che, sotto lo sguardo vigile e premuroso delle maestre ed emozionato dei genitori, hanno fatto il loro ingresso nel mondo della Scuola. I bambini più grandi, vestiti con i colori dell’autunno, della terra che finalmente riposa, hanno dato il loro benvenuto con canti e dolcini deliziosi. Anche gli alunni delle classi prime di scuola Primaria, come da consuetudine dell’Istituto, sono stati accolti con gioia con una performance dal titolo “Vivere a colori”. Entusiasmo, positività, apertura, vitalità sono state le parole chiave, per cancellare la tristezza degli ultimi due anni. “Questa scuola è un vero divertimento… Se la si vive bene si può toccare il cielo anche senza un aereo “tra i messaggi più significativi lanciati. Alla fine ogni bambino delle quinte ha donato un cuore di carta colorato, segno di amicizia e di apertura a un compagno delle prime. La Dirigente si è congratulata con i bambini dell’Infanzia e della Primaria, con gli insegnanti per l’impegno e la dedizione profusi, con i genitori, con i collaboratori scolastici, gli operatori della cooperativa “Agave mediterranea”, augurando a tutti un sereno e proficuo anno scolastico. (dalla Scuola, professoressa Graziella Lo Manto)