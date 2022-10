Mussomeli, mandato ai catechisti anno pastorale 2022/2023 Parrocchia Trasfigurazione: lettera del Vescovo

MUSSOMELI – Nella parrocchia della Trasfigurazione in Santa Teresa al Castello di Mussomeli, durante la celebrazione liturgica domenicale il parroco don Vincenzo Giovino, ha conferito il mandato catechisti per l’anno pastorale 2022/2023 ed è stata anche consegnata lettera pastorale del Vescovo mons. Mario Russotto. Sono state anche programmate le lezioni di catechismo che inizierannoi già dal prossimo 21 ottobre. E’ statoanche precisato che i giorni del catechismo saranno il venerdì per le classi: 4ª elementare, 5ª elementare e 1ª media dalle 15:45 alle 16:45: il sabato, invece, è riservato alle classi: 1ª, 2ª e 3ª elementare ed alle 2ª e 3ª media dalle 16:00 alle 17:00.