Marathon Caltanissetta: premiati gli atleti alla Mezza Maratona di Cefalù

Oltre 400 runners, domenica scorsa, si sono ritrovati a Cefalù per la 4ª Half Marathon Perla del Tirreno, quinta prova del Grand Prix di Sicilia.

Giornata tutt’altro che autunnale, caldo e umidità hanno accompagnato costantemente gli atleti. Correre lungo le strade di questa nota cittadina marinara rimane sempre qualcosa di unico e straordinario, dove le fatiche vengono leggermente sedate dallo spettacolare scenario e dall’enfasi dei turisti; difficoltoso il percorso con il basolato antistante il Duomo.

Gli atleti della Marathon Caltanissetta, ancora una volta, si sono distinti tra i tanti partecipanti, per alcuni di loro il podio per la propria categoria.

Brillante la performance di Francesco Augello, mantenendo un passo pressoché costante per tutti i 21,097 Km, è riuscito a chiudere in 01h22’27’’, con una media pari a 03’54’’ min/Km. Classificatosi 8° in assoluto, ha pure conquistato la terza posizione della sua categoria SM40. Momento particolarmente favorevole per Francesco; passione, studio e determinazione gli hanno dato modo di conseguire il titolo di Istruttore FIDAL , oltre a progredire a vista d’occhio nell’attività agonistica. Di recente, lo stesso insieme a Claudia Andolina ed in collaborazione con la Marathon CL, hanno dato vita ad una “scuola di avviamento all’atletica leggera” per bambini dai 5 ai 12 anni.







Sul podio anche Francesca Guarneri e Lina Capra; Francesca sale sul gradino più alto per la categoria SF35, blocca il crono ad 01h46’34’’, Lina si classifica terza (SF60) con un tempo di 02h15’17’’.

Ottimo rientro per Michele Mosca, dopo un lungo periodo di fermo conclude la gara in 01h45’47’’.

Tenace ed instancabile come sempre, Luigi Trentuno, taglia il traguardo dopo 01h42’07’’.

Buoni i risultati degli altri atleti: Giuseppe Fasciana 01h46’29’’, Marcello Frattallone 01h46’35’’, Giovanni Zagarella 01h47’09’’, Francesco Lomonaco 01’57’54’’, Carmelo Dibilio 02h03’21’’, Maria Riggi 02h06’59’’, Domenica Cannistraci 02h12’47’’ e Giuseppe Vitello 02h15’09’’.

Prossimo appuntamento domenica 30 ottobre a Riposto per la X Maratonina Blu Jonio.