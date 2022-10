Ersu Palermo, si insedia il nuovo direttore Ernesto Bruno

PALERMO (ITALPRESS) – Ernesto Bruno ha firmato il contratto di direttore dell’ERSU di Palermo, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario. La cerimonia si è svolta presso gli uffici di Presidenza E.R.S.U. insieme al presidente dell’Ente, Giuseppe Di Miceli, che ha reso esecutiva la nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione in seguito alle procedure concorsuali esperite.

“L’impegno amministrativo in favore degli studenti – dichiara Ernesto Bruno – ormai da qualche anno fa parte del mio quotidiano: in questo particolare momento mi piace ricordare che anche durante il lockdown, insieme ai lavoratori in servizio presso l’ERSU, siamo riusciti a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti estendendo la nostra azione amministrativa, su delega del governo regionale, anche agli studenti universitari siciliani che studiano nel resto d’Italia. Per me, quella di oggi rappresenta l’opportunità, di cui ringrazio il presidente e il Cda nella sua interezza, di poter continuare su questo binario che porta il nostro Paese e la nostra Isola verso il futuro”.

“Considero questo momento di grande importanza per la comunità degli studenti servita dall’ERSU – dichiara il presidente Giuseppe Di Miceli – in quanto consente di rendere sempre più efficiente l’apparato amministrativo dell’ERSU. All’ingegnere Ernesto Bruno, a nome di tutto il C. di A. formulo i migliori auguri di buon lavoro per il mandato ricevuto.” Ernesto Bruno dirigente dell’ERSU, palermitano, 59 anni, laureato in ingegneria civile ed anche un dottorato universitario in Ingegneria, lavora per la pubblica amministrazione da 33 anni, con esperienze maturate presso il Comune di Palermo, il Ministero delle Finanze, l’INPS, approdando come dirigente analista informatico all’Ente Acquedotti Siciliani (EAS) nell’anno 2009 per, dopo dieci anni, essere assegnato all’ERSU Palermo di cui dal 2016 ai giorni nostri è stato direttore facente funzioni.

All’evento hanno presenziato, oltre al personale dell’Ente, in particolare: i componenti del CdA ERSU di Palermo, il Collegio dei Revisori dei Conti, l’OIV degli ERSU di Enna, Messina e Palermo.

– foto: ufficio stampa IoStudioNews

(ITALPRESS).