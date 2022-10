Eccellenza. Nissa, non basta il cuore: sconfitta 0-1 dalla Mazarese al “Palmintelli”

Ancora una battuta d’arresto per la Nissa che ha perso 0-1 allo stadio comunale “Palmintelli” contro la Mazarese. La partita è stata decisa dalla rete segnata al 28′ da Benivegna che di testa ha battuto Chimenti.

La Nissa ha provato a reagire contro una squadra tosta e solida la cui difesa aveva subito 2 gol in 5 partite, ma la Mazarese ha dimostrato in campo buona organizzazione di gioco. Nel secondo tempo, il tecnico della Nissa Davide Boncore ha provato a mischiare le carte inserendo Ortiz in attacco e poi Coulibaly.

Proprio Coulibaly s’è reso pericoloso sotto porta. La Mazarese invece ha segnato il raddoppio ma il gol è stato annullato per fuorigioco. La Nissa ci ha messo tanta generosità e voglia ma la Mazarese ha controllato sino al termine del match riuscendo così a conquistare tre punti che allungano la sua striscia di imbattibilità in campionato.

Domenica prossima impegno esterno della Nissa che se la vedrà fuori casa contro il Castellammare.