Caltanissetta. Stadio Tomaselli, Aiello (Lega): “Rendere fruibile la pista di atletica”

“Riaprire lo stadio Tomaselli e rendere fruibile la pista di atletica” – lo ha proposto il Consigliere Oscar Aiello, Capogruppo della Lega, nel corso dell’audizione dell’Ing. Tomasella nelle Commissioni congiunte II e V.

“Ringrazio per il lavoro svolto i Presidenti delle Commissioni, durante le quali abbiamo preso atto che la pista di atletica è pronta e volendo si può utilizzare, pertanto in attesa che la vicenda tra il calcio ed il rugby si risolva – spiega Oscar Aiello – occorre restituire la pista di atletica alla pubblica fruizione. I nisseni hanno bisogno di un luogo dove poter praticare sport, passeggiare in sicurezza e prepararsi in virtù dei concorsi nelle forze armate. Chi fa atletica non può continuare a rimanere senza pista, già pronta all’utilizzo, perchè l’Amministrazione Comunale ha messo il mondo del calcio contro quello del rugby.

Caltanissetta – ribadisce Aiello – non può permettersi divisioni anche nello sport, la città tutta ha bisogno di sinergia e collaborazione ed è pertanto compito della politica trovare una soluzione, che favorisca però tutti gli sport e non solo uno a danno degli altri. E chi non è in grado di trovare una soluzione, o di assumersi la responsabilità di una scelta politica – conclude Oscar Aiello – si dimetta e lasci fare ad altri, tante sono le incapacità amministrative dimostrate da questa amministrazione comunale: dalla piscina ancora chiusa, dai concorsi bloccati, dalle Ville inutilizzabili e tanto altro…”.