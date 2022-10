Caltanissetta, nel weekend il Trofeo Italia di karting attraverserà le vie cittadine

Un altro campionato agonistico sportivo di respiro nazionale ha scelto, come sede di gara, la città di Caltanissetta. Questo weekend, 8 e 9 ottobre 2022, si terrà l’8° Prova Trofeo Italia/Regionale Circuiti Cittadini di Karting, una competizione molto sentita dagli appassionati di questa disciplina ma anche dai tanti curiosi che vorranno assistere all’evento dal ciglio della strada.

Saranno 8 le categorie che si alterneranno, tra sabato e domenica, nel circuito cittadino di 835m e (NUMERO) di curve che sarà predisposto dagli organizzatori.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e la Federazione Sicilia Karting con la partecipazione dell’azienda nissena Cryogiam srl, interesserà via Salvo D’Acquisto (dove sarà tracciata la partenza), via Aldo Moro (con le sue curve in salita), via Togliatti (breve rettilineo tra la discesa e la curva a gomito) e via Don Minzoni (dove, nel piazzale antistante la scuola Don Milani, saranno adibiti i box).

Un circuito cittadino che, per la sua peculiarità, è stato paragnato alla “Montecarlo dei kart”.

Il programma prevede la sistemazione e l’allestimento del circuito e le verifiche sportive già dalla mattina di sabato dalle 9 e fino alle 18.30 circa.

Le prove libere di allenamento, per i circa 80 piloti che hanno già confermato la presenza, saranno svolte tra le 14.30 e le 18.30.

Domenica la macchina organizzativa sarà messa in moto dalla mattina. Le iscrizioni e le verifiche sportive inizieranno alle ore 8.00 e la bandiera al “via” sventolerà per i piloti impegnati nelle prove ufficiali di allenamento (dalle ore 9.00) e le prove ufficiali cronometrate (alle ore 11.00 alle 12.30).

Dopo la pausa pranzo, dalle 14.30 alle 18.30, si terranno le finali alle quali seguiranno, alle 19, le premiazioni dei vincitori delle rispettive categorie in gara.

Durante le prove e lo svolgimento della gara il circuito sarà interdetto agli automobilisti ma, in caso di necessità, sarà possibile transitare all’interno nelle pause tra le varie partenze.

Un appuntamento, quello dell’8 e 9 ottobre, che si preannuncia imperdibile per piloti e spettatori.