Caltanissetta. Indetto Premio di Cultura Nazionale dal Comitato Provinciale Dante Alighieri e dal Parco Letterario Rosso di San Secondo

CALTANISSETTA. Il Comitato Provinciale della Dante Alighieri di Caltanissetta e il Parco Letterario “Piermaria Rosso di San Secondo”, bandiscono il Premio di cultura nazionale Pier Maria Rosso di San Secondo 2022 distinto in due sezioni sul seguente tema

La donna nella narrativa di Piermaria Rosso di San Secondo

Sezione Studenti

Potranno partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado singolarmente o in gruppo con

a) elaborati scritti (poesie, racconti, saggi critici) della lunghezza massima di 10 cartelle;

b) prodotti multimediali (cd, dvd, ecc.) della durata massima di 10 minuti;

c) cortometraggi, brani musicali della durata massima di cinque minuti;

d) elaborati grafici o pittorici, dipinti, fumetti, sculture, scenografie, ispirati alle opere di Pier Maria Rosso di San Secondo.

I lavori, debitamente firmati, dovranno essere inviati entro e non oltre il 18 novembre attraverso i docenti responsabili di ogni singola scuola o inviati a Prof. Maria Luisa Sedita Migliore, Presidente Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta Via Libertà, 114 – 93100 Caltanissetta. Sugli stessi o su foglio allegato, in caso di gruppi numerosi o di intere classi, dovranno essere indicati: nome, cognome, classe e scuola di appartenenza, numero della tessera Dante allegata in fotocopia per i soci. I non soci dovranno allegare ricevuta di versamento di € 5,00 sul C.C bancario del CREDEM di Caltanissetta intestato a Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta (IBAN: IT98 D030 3216 7000 1000 0021 912).

Una commissione di esperti appositamente nominata esaminerà i lavori pervenuti nelle varie sezioni ed assegnerà i premi come segue distinti per ogni ordine di scuola:

• 1° Premio: € 300,00;

• 2° Premio: € 200,00

• 3° Premio: € 100,00

Alle scuole vincitrici sarà consegnata una targa di riconoscimento, a tutti attestati di partecipazione. Il giudizio della commissione è insindacabile.

Sezione Adulti e Studenti

1. Poesia, racconto, novella sulla donna, ispirati ad un’opera di narrativa o di teatro di Pier Maria Rosso di San Secondo.

2. Testo teatrale sulla donna ispirato ad un’opera di narrativa o di teatro di Pier Maria Rosso di San Secondo.

3. Prodotto multimediale sulla donna ispirato ad un’opera di narrativa o di teatro di Pier Maria Rosso di San Secondo.

Potranno partecipare studenti della scuola secondaria superiore o adulti. I lavori, debitamente firmati, dovranno essere inviati entro e non oltre il 18 Novembre a Prof. Maria Luisa Sedita Migliore, Presidente Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta Via Libertà, 114 – 93100 Caltanissetta unitamente alla ricevuta di versamento di € 20,00 sul C.C bancario del CREDEM di Caltanissetta intestato a Società Dante Alighieri Comitato di Caltanissetta (IBAN: IT98 D030 3216 7000 1000 0021 912). Sugli stessi o su foglio allegato, in caso di gruppi numerosi o intere classi, dovranno essere indicati: nome, cognome, classe e scuola di appartenenza.

Una commissione di esperti appositamente nominata esaminerà i lavori pervenuti ed assegnerà i premi:

1. Trofeo poesia e narrativa

2. Trofeo scrittura teatrale

3. Trofeo nuove tecnologie per l’arte

Targhe di riconoscimento saranno assegnate al secondo e al terzo classificato per ogni sezione. I migliori lavori saranno pubblicati. La premiazione avrà luogo entro la prima decade di Dicembre Il premio è stato istituito nell’ambito del Progetto “Rosso in piazza – Letture teatrali” vincitore del Concorso per progetti 2022 dei singoli comitati bandito dalla sede Centrale.