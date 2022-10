Caltanissetta, domenica torna il picnic ottocentesco alla Villa Cordova “Rievocando Mazzini e il 1860”

Il Picnico ottocentesco a Caltanissetta è un appuntamento che Enzo Falzone e Sergio Forzato invitano a non perdere

Torna, anche per il 2022, il picnic ottocentesco organizzato e promosso dall’associazione artistico culturale “Arte e Tendenza” con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, la Banca Sicana e la Compagnia nazionale danze storiche.

Una giornata, quella di domenica 9 ottobre, che farà fare ai Nisseni un tuffo all’indietro fino al 1860.

Tema della giornata, infatti, sarà “Rievocando Mazzini” e il Dress Code richiesto a chi sceglierà di partecipare al picnic organizzato dentro la Villa Filippo Cordova, dovrà essere contestualizzato al decennio 1850/60.

Donne con crinolina e uomini in abito da cerimonia che rispolvereranno l’antica tradizione di Caltanissetta di organizzare un picnic a ridosso della festa del Patrono, San Michele Arcangelo, che viene celebrata ogni anno il 29 settembre.

Il programma prevede l’accoglienza dei partecipanti alle 10.45 e l’apertura della giornata.

Alle ore 11.00 il corpo di ballo G. Verdi suonerà “Note Romantiche”. A seguire, alle 11.30, la Compagnia nazionale di danze storiche diretta da Carlo Butera, tornerà ad affascinare i curiosi che interverranno per assistere all’esibizione di danze storiche del periodo Recency.

Alle 13 verranno aperti i cestini da picnic Old eEgland. Chi vorrà partecipare dovrà iscriversi (contributo di 15 euro a persona) e rispettare tutte le regole di etichetta indicate dall’organizzazione. Cestini, vivande e stoviglie saranno personali. L’ingresso per i visitatori in tutto l’arco della giornata, invece, è libero e gratuito.

Alle 15.30 inizieranno i giochi da campo del XIX secolo. Un intrattenimento che durerà fino alle 17.30 quando, con teiera e tazze da te personali, si potrà gustare l’Afternoon Tea old-style intrattenuti dalle note del flauto traverso di Elisabetta Gangitano e la chitarra di Carmela Amico per il Salotto della Musica.

Alle 17.45, quasi a conclusione dell’evento, tornerà la compagnia di danza con balli che rievocheranno il periodo vittoriano.

Quello del Picnico ottocentesco è un appuntamento che Enzo Falzone, presidente dell’associazione “Arte e Tendenza”, e Sergio Forzato, regista della manifestazione, invitano a non perdere a prescindere che si scelga intervenire come partecipante dell’evento o spettatore.