Caltanissetta, 101 primavere per la Zia “Lilla”: auguri!

“La Carica dei 101” non con riferimento all’iconico film della Walt Disney del 1961 ma, come le primavere che ha gioiosamente festeggiato, circondata dall’affetto dei suoi cari, Letteria Bonanno (per tutti Lilla).

L’arzilla ultracentenaria, nata il 25 ottobre del 1921 a Messina, ha soffiato con vigore sulla candelina, anzi ‘candelona’, che valeva 101 anni.

La festeggiata, penultima di sei figli e cattolica praticante, giunge nel capoluogo nisseno nel 1954 dopo il matrimonio con Attilio Di Leo. Vita contrassegnata dall’amore instancabile, incessante e generoso verso la famiglia e gli amici.

Adesso, mantenuto vivo quel possente amore per i cari e per i dolci (unico suo ‘perdonabile’ vizio), vive a casa circondata dall’affetto dei nipoti.