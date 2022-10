Al via Palermo Sport Tourism Arena, tre giorni di eventi e talk

PALERMO (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata questa mattina la Palermo Sport Tourism Arena, che trasformerà il Foro Italico del capoluogo siciliano nel punto di riferimento dello sport italiano per tre giorni, da oggi fino a domenica. Organizzato da RCS Sports & Events in partnership con la Regione Siciliana, con il patrocinio del Comune di Palermo e la collaborazione di ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e Sport e Salute, nell’ambito di Gazzetta Sports Days, proporrà una serie di talk con i protagonisti dello sport, dalla leggenda del motociclismo Giacomo Agostini a Vincenzo Nibali, passando per Bebe Vio e per il ct della Nazionale di volley maschile, Fefè De Giorgi. Questa mattina, poco dopo le 11, è stato il momento dell’atteso taglio del nastro alla presenza delle massime autorità cittadine e regionali, con l’auspicio che possa essere soltanto la prima di tante edizioni sul modello del Festival di Trento. “E’ un’opportunità che ci consente di considerare questo primo anno come un inizio per un rapporto di lunga durata – ha confermato il presidente di RCS MediaGroup, Urbano Cairo, a margine dell’inaugurazione -. A Trento c’è un festival consolidato, ma credo che anche a Palermo si possa fare qualcosa di egualmente bello”. Dello stesso avviso il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: “La tre giorni di Gazzetta Sports Day è un’iniziativa stupenda, con protagonisti i nostri giovani. C’è agonismo, competizione, essere sani, credere nel valore dei grandi campioni che costituiscono per i giovani i modelli da imitare”.

“Palermo vuole sempre di più essere al centro di manifestazioni che guardino a grandi temi internazionali – ha spiegato invece il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. Questa iniziativa di RCS, che premia Palermo, si inserisce in questa linea e manda messaggi fondamentali, con lo sport come proposta educativa per i giovani e come richiamo a quella coesione civile più che mai necessaria”.

