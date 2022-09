Studente Sancataldese di Euroform Erik Cinquerughe al Cous Cous Fest vince il “Next generation student contest Conad”

Il Cous Cous dello studente di Euroform San Cataldo Erik Cinquerughe ha vinto a San Vito Lo Capo il Next generation student contest Conad

Accompagnato dalla responsabile di Euroform Caltanissetta e San Cataldo Silvia La Rosa e dal docente chef Antonio Bellanca, lo studente Erik Cinquerughe (tutti e tre nella foto di copertina) ha vinto “Next generation student contest Conad” con il piatto “abbracci di cous cous”.

Un ambizioso premio che porta all’allievo non soltanto onore e gloria ma soprattutto un grande incoraggiamento ad andare avanti per questa strada.

Un percorso che il giovane sancataldese ha intrapreso con determinazione e con la voglia di portare ai giudici un grande piatto.

La scelta che è risultata vincente è stata quella del cous cous alla bisque di gambero rosso di Mazara con tartare di gambero profumato con limone femminello di Siracusa e come decorazione una cialda di corallo.

L’esempio che aveva accanto, del resto, era quello del suo insegnante Antonio Bellanca che, oltre a insegnargli il mestiere a scuola, ha partecipato e vinto il titolo di Campione Italiano di cous cous proprio durante l’edizione del 2018 a San Vito Lo Capo. Al contest che vedeva in sfida gli studenti degli istituti alberghieri italiani, a supportare Erik nella brigata per la preparazione del piatto per la giuria popolare, erano presenti anche altri allievi Euroform e i docenti tecnici Angelo Genna e Calogero Bellomo.

“Sono molto contento – ha raccontato Erik dopo la vittoria -. Ho portato un piatto che racconta l’amore per la mia Isola, in un incontro sensoriale di sapori mediterranei, tra mare e terra, che si uniscono come in un intenso abbraccio. Amo preparare la pizza ed ero entrato a scuola con questa idea ma dopo aver conosciuto lo chef Bellanca ho deciso di puntare sempre più in alto. Cucinare, adesso, è la mia passione”. E considerata la scelta degli ingredienti e la tecnica mostrata nel cucinare il piatto, i giudici sono certi che il giovane farà tanta strada.