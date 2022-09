Sicilia, De Luca: “Isola bloccata nelle infrastrutture, serve un pianificazione per concludere i lavori”

“La Regione Siciliana si ritrova bloccata nelle opere pubbliche negli ultimi 14 anni. L’ultima realizzata è la Caltanissetta-Agrigento, che è peraltro ancora in corso. Le incompiute diventano sempre più vecchie e le occasioni per dotare la nostra Isola di infrastrutture moderne ed utili si perdono ogni giorno, così come le risorse disponibili che non si riescono a spendere per colpa di una burocrazia malata”.

Lo ha detto il leader di Sud chiama Nord e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Cateno De Luca, a Caltanissetta. Da un censimento delle incompiute in Sicilia comunicato da De Luca risulta che ci sono 138 incompiute per oltre un miliardo di euro impegnati e non spesi in Sicilia.

“Dal 26 settembre lavoreremo per chiudere la fase delle incompiute e conquistare la normalità infrastrutturale in tutti i settori strategici – ha spiegato De Luca -, con particolare riguardo ai trasporti su gomma, ferro e mare, ponendo al centro della pianificazione e della concertazione Stato/Regione il completamento in dieci anni della rete ferroviaria, autostradale e stradale”.