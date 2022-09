Serie D. Niente allenamento congiunto tra Sancataldese e Canicattì

La società Sancataldese ha reso noto che il previsto l’allenamento congiunto con il Canicattì, previso per questo pomeriggio, è stato annullato per impegni sopraggiunti alla società biancorossa.

La squadra verdeamaranto, pertanto, continuerà regolarmente a lavorare sul manto del Valentino Mazzola che aprirà le porte ai suoi tifosi per seguire l’allenamento in prospettiva dell’inizio del prossimo campionato di Serie D che troverà lo start domenica 18 settembre quando in casa la Sancataldese di mister Matteo Vullo (nella foto) giocherà contro il Sant’Agata per la prima di campionato.