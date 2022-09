Serie D. Colpo di mercato in casa Sancataldese: preso l’esperto difensore Matteo Brumat

Colpo di mercato importante per la difesa della Sancataldese. La società verdeamaranto s’è assicurata le prestazioni di Matteo Brumat. Atleta possente ma anche difensore duttile di grande esperienza, nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di diversi club di serie C tra cui Arezzo, Siracusa, Siena, Rieti e Picerno, e poi due anni in serie D con Derthona e Acireale.

Brumat si è già unito al gruppo guidato dal tecnico Matteo Vullo che, dunque, potrà disporre di un rinforzo d’esperienza per la sua difesa in vista della prossima impegnativa stagione sportiva che prenderà il via il 18 settembre con la prima di campionato in casa contro il Sant’Agata di Militello.