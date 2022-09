San Cataldo. Domenica 25 settembre la Corale Ecclesia Mater in diretta su Canale 5

SAN CATALDO. Grande evento per domani, domenica 25 settembre, su Canale 5 alle ore 10. Protagonista sarà la corale Ecclesia Mater di San Cataldo che animerà la Santa Messa in diretta presso il santuario della Madonna di Milicia ad Altavilla Milicia in provincia di Palermo.

Nell’occasione prevista la collaborazione di Roberta Trentuno all’Oboe, Donatella Tripli al flauto, Simone Riggi al clarinetto, Rossella Angileri al violino, Laura Verde al violoncello e Damiano Lauria all’organo. Dirigerà il maestro Monica Battaglia