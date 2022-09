Elezioni, Maganuco (Lista Calenda) vince a Gela: “Grande risultato, è il dato percentuale del partito più alto di tutta Italia”

“Grande soddisfazione per il risultato a Gela. Il 20% è il dato percentuale del partito più alto di tutta Italia”

“Ringrazio di cuore gli oltre 10 mila elettori del collegio che hanno inteso tributarmi un consenso così elevato. Esprimo grande soddisfazione per il risultato della lista Calenda alla Camera dei deputati che, nel nostro collegio, si è attestata su percentuali superiori alla media nazionale ed addirittura, su percentuali pari al doppio di quella regionale”, così sulla sua pagina Facebook, l’avvocato Emanuele Maganuco, candidato nel collegio uninominale di Gela

“Il dato di Gela con circa il 20% è probabilmente in termini percentuali il più alto in assoluto d’Italia. Più alto sicuramente di quello dello stesso Calenda (14%) a Roma e della Carfagna (8%) in Campania. A Gela, una lista nata meno di due mesi fa è il secondo partito più votato dopo i 5 stelle, con circa 5 mila voti”, aggiunge Maganuco

“Ci siamo scontrati con partiti e coalizioni decisamente più strutturati e radicati. L’altissima percentuale di astensionismo (ha votato solo il 42% degli aventi diritto, mentre nella città di Caltanissetta l’affluenza alle urne è stata sopra il 60%) ha certamente inciso sul dato elettorale complessivo e ha reso letteralmente impossibile una sfida già difficilissima. Resta la soddisfazione per la fiducia che tantissimi cittadini, sia gelesi che del collegio, hanno voluto riporre sulla mia persona e sul progetto politico della lista Calenda nel nostro territorio.

Doa questi dati bisogna ripartire. Auguro buon lavoro a coloro che risulteranno essere eletti, sia a Roma che a Palermo, con l’auspicio che riescano ad interpretare al meglio, facendosene carico, le istanze e le innumerevoli necessità che il nostro territorio a gran voce reclama”, conclude.