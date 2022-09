Elezioni in Sicilia, spoglio ancora in corso in alcuni comuni: 2 sezioni nel Nisseno

Sono scese a 54 le sezioni elettorali che ancora mancano all’appello affinche’ il dipartimento regionale delle Autonomie locali possa procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia.

Lo riferisce la Regione Siciliana. “A causa dei dati incompleti e/o errati trasmessi da alcuni Comuni alle Prefetture – si legge in una nota – l’Ufficio elettorale della Regione non ha potuto aggiornare il portale web (elezioni.regione.sicilia.it) e non potra’ farlo fino a quando i dati non verranno validati.

In particolare, mancano le sezioni nelle seguenti province: Agrigento (due, entrambe nel capoluogo), Caltanissetta (due a Villalba), Palermo (sei a Marineo), Siracusa (42 nel capoluogo e una a Lentini); Trapani (una a Misiliscemi).