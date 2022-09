Elezioni, centrodestra vince con oltre il 44%: avrà la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento

La coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni politiche del 2022 con oltre il 44% delle preferenze. Il Centrodestra avra’ la maggioranza assoluta dei seggi in entrambi i rami del Parlamento.

A trascinare la coalizione al successo, Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta oltre il 26% sia alla Camera che al Senato, seguito a notevole distanza dalla Lega (scesa intorno al 9%) e Forza Italia (poco sopra l’8%). Il centrosinistra si ferma intorno al 26%, con il Pd che non raggiunge la soglia del 20 per cento. I 5 Stelle sono il terzo partito con il 15% circa, mentre la lista Calenda-Renzi e’ indicata, quando mancano ancora i risultati di circa 2mila sezioni su 60mila, intorno al 7,7 per cento.

L’affluenza e’ stata del 63,9%, la piu’ bassa di sempre, circa 9 punti percentuali in meno rispetto al 2018.

L’indicazione arrivata dagli italiani “e’ per un governo di centrodestra a guida Fdi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia”, ha dichiarato nella notte Giorgia Meloni.