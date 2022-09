Elezioni 2022. Totò Cuffaro (DC): “Leggo sulla stampa fantasiose notizie di spartizione di assessorati e attribuzioni di deleghe; gli assessori potremo pensare di sceglierli solo se vinceremo”

“Leggo sulla stampa inopportune e fantasiose notizie di

spartizione di assessorati e di attribuzioni di deleghe. Credo che oggi

sia il tempo di fare la campagna elettorale e raccogliere il consenso

sul Presidente Schifani e sulla coalizione. Gli assessori potremo

pensare di sceglierli solo se vinceremo”. Lo dichiara il commissario

regionale della Dc, Totò Cuffaro.

“Se ci impegniamo tutti e, quindi, vinceremo allora potremo parlare di

assessorati e rispettive deleghe. Non mi piacciono queste fughe in

avanti sul numero e neppure sulle deleghe. Quando sarà palese cosa e chi

i siciliani sceglieranno di votare, vedremo i risultati e conteremo i

deputati che ogni partito avrà eletto, solo allora – aggiunge – potremo

capire quanti assessorati toccheranno ad ogni partito e con quali

deleghe. Sana e corretta attribuzione in modo proporzionale”.

“Sono convinto che il Presidente Schifani verrà eletto con un ottimo

risultato e penso che, riguardo al voto dato alle liste, ci saranno

piacevoli sorprese per la DC. Soltanto allora chiederemo il numero di

assessorati che i siciliani col loro voto vorranno consentirci”,

conclude.