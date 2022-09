Elezioni 2022. Michela Vittoria Brambilla (FI) a Gela: “Metto la mia esperienza di governo al servizio del territorio”

“Metto la mia esperienza di governo al servizio del territorio”. Con queste parole l’on. Michela Vittoria Brambilla, ex ministro nel Berlusconi IV, candidata alla Camera per il centrodestra nel collegio uninominale di Gela-Caltanissetta-Canicattì, si è rivolta al sindaco di Gela Lucio Greco e agli esponenti locali della coalizione assicurando il massimo impegno per accelerare l’iter dei tanti dossier lasciati “aperti” dai parlamentari uscenti: il Contratto istituzionale di sviluppo, che Gela non è riuscita fin qui ad ottenere, l’accordo di programma per l’area di crisi industriale complessa, che il nuovo governo potrebbe rinnovare, il primo stralcio funzionale del progetto per il porto e la realizzazione, dopo dodici anni di attesa, del centro agrivoltaico “Ciliegino”. Al centro del colloquio anche la situazione del Petrolchimico, le bonifiche e le royalties per i giacimenti Argo-Cassiopea e il metanodotto per Malta.

“Per il gelese – afferma l’on. Brambilla – i progetti ci sono, ma il territorio soffre di un deficit di rappresentanza dove si prendono le decisioni e si indirizzano le risorse, soprattutto a Roma. Conoscere il territorio è importante, ma lo è altrettanto sapere dove bussare a Roma e, aggiungo, sapere che ti verrà aperto. Ecco perché invito gli elettori gelesi a scegliere il centrodestra, ad eleggere parlamentari in sintonia con quello che molto probabilmente sarà il governo regionale e con il governo nazionale. Sarà più facile far arrivare le risorse necessarie e spenderle bene. L’ho detto a tutti i miei interlocutori: da voi viene la progettualità, da me l’impegno a far sentire la vostra voce dove si decide e nel momento in cui si decide davvero”.

Ai militanti l’on. Brambilla ha ribadito che la sua è una candidatura di coalizione: “Ho chiesto che mi fosse assegnato questo collegio in Sicilia, perché credo che la mia esperienza e le mie competenze, dal turismo, all’ambiente, ai temi sociali, possano esservi utili”.