Delia. Il sindaco: “Si sta lavorando anche per il finanziamento dell’illuminazione interna ed esterna del Castello”

DELIA. Tra le novità di queste ultime ore, oltre a quella legata al finanziamento per il campo sportivo comunale per 700 mila euro, arrivano anche novità sul fronte del decreto per il finanziamento dell’illuminazione esterna ed interna del Castello dei Normanni.

Nelle ultime ore il sindaco Gianfilippo Bancheri ha sentito la soprintendenza di Palermo; “Stanno lavorando per inviare il decreto di finanziamento utile all’illuminazione esterna ed interna del nostro Castello dei Normanni” ha confermato il sindaco, che ha concluso: “Si continua a “seminare” per ottenere un raccolto importante per la nostra comunità”.