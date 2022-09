Coppa Italia Eccellenza. Nissa e Gela, dopo il 2-2 dell’andata, si sfidano per riscattare le sconfitte subite all’esordio in campionato

In Eccellenza si gioca oggi pomeriggio alle 15,30 a porte chiuse la partita di ritorno del primo turno di Coppa tra Nissa e Gela. La gara si gioca a Riesi dove la Nissa di Alessandro Settineri ha svolto la seconda parte della preparazione estiva in attesa di poter tornare a giocare al Tomaselli interessato in questi giorni dalla posa del nuovo manto erboso.

All’andata al Presti è finita 2-2 la gara tra Gela e Nissa, con i biancoscudati in gol con Lucero e Ortiz. Un risultato che potrebbe consentire alla Nissa il passaggio del turno sia in caso di vittoria che in caso di pareggio 0-0 oppure 1-1.

Per la gara odierna, nella Nissa l’imperativo d’obbligo è la vittoria per riscattare la prova incolore di domenica scorsa alla prima di campionato contro il Casteldaccia persa 3-0. Anche il Gela, tuttavia, viene da una sconfitta casalinga con lo Sciacca. Dunque, al di la dei pronostici, sfida aperta tra due squadre che ambiscono a centrare il primo obiettivo stagionale con il passaggio del primo turno di Coppa.