Caltanissetta. Sopralluogo congiunto di Assessorato ai lavori pubblici, Ufficio tecnico comunale e rappresentanti dei Comitati di Quartiere per l’ex ss 122 bis e via Borremans

CALTANISSETTA. A seguito di incontro avvenuto lo scorso 12 settembre presso il Comune di Caltanissetta, In data odierna è stato effettuato un sopralluogo congiunto sull’arteria in questione da parte dell’Assessore ai lavori Pubblici Marcello Frangiamone, dell’ufficio tecnico Comunale e due rappresentanti dei Comitati di Quartiere Mangialasagne e La spia-Santuzza Giuseppe Scarpulla e Giovanni Minacore.

Dopo aver visionato tutti i punti di criticità, i Comitati di quartiere, in considerazione che l’arteria necessita di lavori strutturali non indifferenti e nell’attesa che i detti lavori vengano finanziati ed eseguiti da parte di Anas, nel rispetto dell’economia Comunale, a salvaguardia della sicurezza pubblica invitano l’amministrazione Comunale a procedere nell’immediatezza e con carattere di estrema urgenza, in quanto con l’approssimarsi del periodo autunnale le piogge aumentano il pericolo, ad eseguire i seguenti interventi:

– Transennamento e segnaletica verticale su tutti i punti critici della strada quali avvallamenti, buche, vegetazione spontanea che invade la carreggiata, strettoie, guard rail divelto…

– Eliminazione alberi e vegetazione spontanea che invadono la carreggiata.

– Pulizia completa dei canali di scolo e caditoie (manutenzione ordinaria nonchè raccomandazioni operative ai Comuni, con nota del 13/09/2022, da parte della Prefettura di Caltanissetta per prevenire fattori di rischio frana e alluvioni).

– Chiusura buche ove necessario

– Scerbamento bordure di competenza Comunale.

– Ripristino recinzione da cantiere e tappetino su innesto Mangialasagne.

– Chiusura completa Bivio Laspia per evitare che la stessa ritorni ad essere discarica abusiva.

Inoltre, i Comitati di Quartiere invitano l’amministrazione Comunale a far fronte comune nel porre in essere tutte le dovute sollecitazioni affinchè lo stanziamento per i lavori strutturali sull’arteria in questione e la Mitigazione ambientale di Bivio La spia da parte di Anas vengano finanziati nel più breve tempo possibile.

Da parte sua l’Assessore ai LL. PP. Dr. Marcello Frangiamone ha assicurato i partecipanti del sopralluogo che attiverà immediatamente gli uffici preposti affinchè predispongano nel più breve tempo possibile le attività necessarie a risolvere le criticità più urgenti per rendere più sicura la viabilità lungo tale arteria urbana.