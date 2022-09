Caltanissetta , gli studenti della VC dello scientifico Alessandro Volta insieme dopo 45 anni

Il 14 Settembre, la classe V C del liceo scientifico “A.Volta” si è riunita dopo 45 anni dal diploma.

In un clima di entusiasmo e nostalgia il gruppo si è incontrato al liceo Scientifico, ha raggiunto l’aula che li ha visti studenti nell’anno scolastico 76/77 dove li aspettava la prof di lettere Giuseppina Battaglia che, come 45 anni fa ha chiamato l’appello.

Erano presenti. Sara Burgio, Gioacchino Calabrese, Gaspare Calì, Giuseppe Gallè, Francesco La Russa, Nino Lo Sardo, Lorenzo Meli, MariaLina Mezzatesta, Raffaele Modica, Eduardo Montalbano, Anna Pagano, Fiorella Patermo, Adriana Petrantoni, Giusy Scarantino, Salvatore Scuzzarella, Patrizia Speciale, Maria Pia Tardanico, Ignazio Vassallo.

Dopo avere ricordato i compagni meno fortunati: Aldo Medico, Ornella Montagnini e Giuseppe Porcello,il gruppo ha ringraziato il preside Prof Vito Parisi per la gentile accoglienza.