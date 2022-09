Caltanissetta. Commemorato a Palazzo Moncada lo scultore nisseno Michele Tripisciano

CALTANISSETTA. S’è svolto a Caltanissetta l’evento commemorativo dedicato a Michele Tripisciano, nel giorno dell’anniversario della sua morte avvenuta il 21 settembre 1913. La rievocazione è avvenuta a Palazzo Moncada e non più nell’omonima piazza, a causa delle avverse condizioni meteo.

Diversi gli interventi dedicati allo scultore nisseno: il presidente della Pro Loco Luca Miccichè che ha sottolineato l’attaccamento dello scultore nisseno alla sua città, il primo cittadino Roberto Gambino che ha ribadito l’importanza del lascito dell’artista alla sua città ed ha annunciato che la casa natale di Michele Tripisciano diventerà uno spazio da dedicare ai laboratori artistici grazie al finanziamento dei fondi del PNRR, il prof. Calogero Barba, componente del consiglio direttivo della Pro Loco, che ha evidenziato come, ad oggi, Michele Tripisciano non abbia avuto una collocazione di rilievo nei luoghi d’arte e quindi auspica che la città spinga per un giusto riconoscimento al di fuori del territorio nisseno.

Presenti anche i rappresentanti del comitato di quartiere Santa Croce – Badia Cosimo Lorina e Giacomo Tuccio. L’omaggio allo scultore è terminato con la presentazione, a cura della professoressa e storica Rosanna Zaffuto Rovello, dei disegni inediti contenuti in un taccuino donato dalla famiglia di Tripisciano alla biblioteca “L. Scarabelli” e solo recentemente ritornato alla luce.