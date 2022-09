Amazon: progetto per l’inserimento lavorativo di persone sorde

Amazon, in occasione della giornata Internazionale della lingua dei segni, presenta una nuova iniziativa all’insegna dell’inclusione: l’inserimento lavorativo di persone sorde nei suoi centri di distribuzione in Italia.

Il programma, sviluppato in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi Onlus – spiega una nota – conta gia’ l’inserimento di 50 persone. “L’iniziativa si inserisce all’interno di una politica aziendale che poggia su valori quali diversita’ e inclusione, pilastri fondamentali della cultura di Amazon”, si legge.

“Sono davvero molto orgogliosi che questa importante iniziativa di inclusione sia iniziata in Italia dai nostri centri di distribuzione – dichiara Lorenzo Barbo, responsabile di Amazon Logistica Italia – conoscere, imparare ed essere sempre aperti al punto di vista degli altri e’ cio’ che contraddistingue il nostro modo di guardare al futuro, di lavorare e innovare. Crediamo che la diversita’ in tutte le sue molteplici sfaccettature sia un valore aggiunto e una ricchezza da cui trarre nuovi spunti e idee.

Questo nuovo bellissimo viaggio intrapreso insieme all’Ente Nazionale Sordi ci ha insegnato e ci continua ad insegnare moltissimo, arricchendoci ogni giorno”. “Ci siamo chiesti come potevamo aumentare ancora di piu’ l’inclusivita’ nei nostri siti Amazon” racconta Kamila Smarzynska, Senior Operations Manager Amazon. E spiega: “Abbiamo quindi cominciato una collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, per capire come riuscire a rendere i nostri centri logistici adatti anche a persone non udenti. Il progetto pilota e’ quindi stato avviato nel mese di gennaio 2022 e in pochi mesi siamo riusciti ad implementarlo in quasi tutti i nostri centri di distribuzione.

Tutto cio’ e’ stato possibile grazie alla ferma volonta’ di realizzare questo progetto e alla rapidita’ nel prendere le decisioni, elemento che caratterizza Amazon”. Per poter soddisfare le esigenze delle persone sorde, l’azienda si e’ affidata a consulenti ed esperti. Inoltre, al fine di favorire un’integrazione a 360 gradi, ha organizzato corsi di formazione dedicati al tema dell’inclusivita’. Il corso si e’ rivolto alla leadership e a tutti i dipendenti dei centri di distribuzione coinvolti nel programma. In quest’ottica, e per favorire massima interazione e integrazione, Amazon ha organizzato anche corsi di Lingua dei Segni Italiani.