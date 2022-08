Vertice del Campo Progressista, si lavora a programma per regionali in Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – La richiesta a Caterina Chinnici di essere garante dell’intera colazione e non solo “donna di parte” (del Pd, ndr), l’avvio della campagna elettorale entrando nel merito del programma (con i prossimi giorni decisivi per l’elenco di questioni da affrontare), il “ridimensionamento” del Pd e una maggiore autorevolezza della candidata. Di questo – da quanto apprende l’Italpress – si è discusso a Palermo, durante il vertice a porte chiuse convocato proprio dalla candidata presidente della Regione Siciliana per il campo progressista Caterina Chinnici, per il programma di governo in vista delle elezioni Regionali del prossimo 25 settembre. All’incontro, oltre a Chinnici, hanno partecipato il segretario del Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo, il portavoce regionale del M5S, Nuccio Di Paola, e Claudio Fava (Cento Passi), collegato da remoto.

