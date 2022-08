Tragedia della strada. Schianto mortale per un assistente capo di Polizia Penitenziaria originario di Agrigento

Tragedia della strada per un assistente capo di Polizia penitenziaria di Piacenza originario di Agrigento. Secondo una prima sommaria ricostruzione, l’uomo, Gioacchino Grillo di 49 anni, era in sella alla propria moto quando, con ogni probabilità, ha imboccato un tratto lungo la tangenziale Sud di Piacenza, il Ponte Paladini, in quel momento chiuso per la sostituzione di un giunto e il riposizionamento della segnaletica orizzontale abbattendo i cartelli schiantandosi contro un furgone utilizzato dagli operai e parcheggiato di traverso sulla carreggiata.

Gli operai in servizio, per altro, accortisi di quanto stava accadendo, avrebbero provato in tutti i modi a segnalare l’esistenza del pericolo, ma non c’è stato niente da fare. Per il poliziotto penitenziario originario di Agrigento l’impatto tra la sua moto e il furgone s’è purtroppo rivelato fatale. Lascia la moglie e tre figli.