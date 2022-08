Serradifalco. La festa del patrono San Leonardo torna la seconda settimana di agosto

SERRADIFALCO. In questo 2022 la ripresa dei tradizionali festeggiamenti del Santo Patrono San Leonardo Abate di Noblac con il ritorno della solenne processione per le vie del paese propone una novità significativa. I festeggiamenti al Patrono serradifalchese, infatti, tornano ad essere celebrati la seconda settimana di agosto.

In precedenza, come si ricorderà, a parte gli ultimi due anni (2020 e 2021) nei quali non è stato possibile, causa l’emergenza Covid 19, far svolgere la tradizionale processione del Santo Patrono per le vie del paese, per due anni (2018 e 2019) la festa del Santo Patrono era stata celebrata la prima settimana di agosto.

Ciò era avvenuto dopo che, l’anno precedente, nel 2017, era stata indetta una consultazione inter parrocchiale per stabilire se la festa del patrono avrebbe dovuto svolgersi la prima settimana di agosto (come aveva proposto il clero), la seconda era quella di mantenerla la seconda settimana di agosto (perorata dal sindaco Burgio) e la terza quella dell’associazione Serra del Falco di spostarla alla terza settimana di agosto in quanto, per tradizione, dalla data di fondazione del paese e sino ai primi decenni del Novecento, la festa del Patrono si svolgeva la terza settimana di agosto.

La consultazione aveva decretato che la festa del patrono avrebbe dovuto celebrarsi la terza settimana di agosto, e così fu per il 2017. Poi la decisione del clero di spostare la festa alla prima settimana di agosto (per gli anni 2018 e 2019), i due anni di pausa per Covid (2020 e 2021) e infine la decisione del clero di spostare la festa alla seconda settimana di agosto.