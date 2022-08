San Cataldo. Martina Riggi (PD) è candidata alle prossime elezioni per la Camera dei Deputati

SAN CATALDO. La Segretaria Circolo “Sandro Pertini” di San Cataldo ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni Politiche che si svolgeranno il 25 settembre. In una nota la giovane segretaria del Pd sancataldese ha rilevato: “Ho accettato con onore e senso di responsabilità la candidatura che mi è stata proposta dal Partito Democratico per la Camera dei Deputati nella circoscrizione Sicilia 1, che comprende le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, al collegio Uninominale U04 e al Collegio Plurinominale P02.

E’ evidente come queste elezioni siano complesse e rilevanti per ciascuno di noi. E’ in gioco molto, tantissimo. A partire dalla visione di un Paese che alcuni vorrebbero isolato, lontano dall’Europa, senza diritti per minoranze. Un Paese in cui la parità di genere è solo un capriccio. Un Paese ancor più ricco di diseguaglianze e ingiustizie. In molti mi hanno detto che vincere queste elezioni sarà impossibile.

A me piace rispondere che impossibili sono solo le cose che non si fanno. Tutto il resto, può essere difficile, ma rimane ugualmente possibile e raggiungibile. Sono convinta che con un buon lavoro di squadra si possano raggiungere dei buoni risultati. Questo ultimo mese che precede le elezioni sarà importantissimo e lo sarà soprattutto il contributo che ciascuno di noi, ogni cittadino italiano e siciliano, deciderà di mettere in campo per far si che questo Paese non finisca nel baratro dell’estrema destra che ha già più volte dimostrato di essere inadeguata. Nessun destino è già scritto, vinciamo insieme”.