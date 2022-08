Prima Categoria. Arialdo Giammusso è il nuovo vice presidente del Real Suttano

Nella giornata odierna, La società è lieta e felice di ufficializzare alla comunità l’ingresso in società di Arialdo Giammusso, imprenditore e presidente della società Royal Frigo SPA, da oggi nuovo Vice Presidente dell’ASD Real Suttano.

La sua presenza e il suo ingresso con una carica così importante è un’ulteriore dimostrazione di quanto pontenziale vi sia sul territorio e di come l’unione di forze ed intenti possa contribuire ulteriormente a valorizzare il legame sportivo, economico e sociale con l’intera comunità e non solo. Giammusso ha un’esperienza dirigenziale con squadre di altra categorie nel mondo del calcio, già nel 2019-2020 rivestiva la carica di Direttore Generale della Nissa, stessa Nissa di cui negli ultimi tre anni già dal settembre 2020 è stato Presidente.

Carriera da presidente piena di soddisfazioni mantenendo la squadra in Eccellenza e portandola addirittura in semifinale playoff dello stesso campionato. Giammusso ha anche vinto il Penalty Awards come miglior dirigente dei campionati di eccellenza nel 2021. Figura di spicco del calcio regionale aiuterà la nostra dirigenza!Le prime parole di Arialdo Giammusso sono le seguenti: “Sono contento di aver accettato la carica di vice-presidente che la società di calcio Real Suttano mi ha voluto attribuire.

Avendo conosciuto la seria, competente e simpatica dirigenza della squadra resuttanese e considerato che tanti calciatori che comporranno la rosa ed il mister Di Matteo, sono miei amici ed ex miei tesserati alla Nissa, ho accettato con molto piacere. Ho avuto modo di frequentare l’ambiente che circonda la squadra della piccola e vivace cittadina del nisseno, e non nascondo di essere stato molto colpito dall’attaccamento, dal coinvolgimento della gente verso il team e verso il progetto Real Suttano.

Ringrazio il presidente Gaetano Frugolino, il direttore Paolo La Lima, il Capitano Gianluca Panzica e tutti i dirigenti per la calorosa accoglienza. Sarò con loro con i miei consigli, la mia voglia di far bene e la mia passione per il calcio. Spero di essere utile al progetto che vuole raggiungere gradualmente traguardi importanti partendo dalla prima categoria”.