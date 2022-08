Meloni “Il blocco navale inteso come atto di guerra è una fake news”

MESSINA (ITALPRESS) – “Il blocco navale inteso come atto di guerra è una fake news, quello che continuo a pensare è che si debba fare una missione europea per bloccare le partenze in collaborazione con le autorità libiche”. Così Giorgia Meloni stamane al mercato Vascone di Messina per la campagna elettorale. “L’Europa ha trattato con la Turchia, ad esempio, la rotta di migranti che arrivavano da est è stata fermata, non si capisce perchè l’Italia invece è stata abbandonata sul versante mediterraneo. Serve una missione concordata con l’Unione Europea per stabilire in Africa chi ha diritto ad essere rifugiato e accogliere solo queste persone, piuttosto che accettare migliaia di immigrati clandestini come sta facendo l’attuale Governo, senza alcun controllo”.

foto xd9 Italpress

(ITALPRESS).