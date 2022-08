Matteo Salvini (Lega): “Reintrodurre il servizio militare sarebbe un anno ben speso”

Il servizio militare della durata di un anno andrebbe nuovamente reintrodotto. A dichiararlo è stato l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il leader della Lega, nel corso di un comizio a Pinzolo in Trentino Alto-Adige, ha sottolineato: “Adesso purtroppo qualche genitore se arriva il figliolo a casa con la nota vanno a chiedere conto alla maestra, c’è un po’ da insegnare rispetto ed educazione, lo dico in terra di alpini, anche reintrodurre un anno di servizio militare e servizio civile per i nostri ragazzi un po’ di educazione lo reintrodurrebbe nel nostro paese. E si può fare eh, il servizio militare è solo temporaneamente sospeso, basta sistemare qualche caserma. Penso – ha concluso- che sarebbe un anno ben speso per queste ragazze e questi ragazzi”.