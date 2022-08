La musica di Gero Riggio, un talento siciliano: dall’entroterra dell’Isola al palco romano del Primo Maggio

Gero Riggio, vincitore del contest “Sicurezza Stradale In Musica” indetto da Anas, racconta “Luci sul palco tour” che gli ha permesso di esibirsi con i big della musica italiana. Porta in giro per l’Italia “Luci rosse, Luci blu”, il brano che gli ha assicurato la vittoria e che gli ha permesso di esibirsi al concerto di Roma del Primo Maggio e a Radio Italia Live a Milano.

Abbiamo incontrato il cantautore siciliano, di Mussomeli in provincia di Caltanissetta e gli abbiamo fatto qualche domanda su questo splendido 2022 che lo ha visto protagonista su diversi palchi della Penisola.

Ciao Gero. Si conclude una stagione estiva che per te è stata molto intensa e positiva. Vuoi raccontare come hai vissuto la condivisione del palco con i big della musica italiana?

Salve, si è proprio vero. Tornare sul palco dopo due anni di fermo è stato molto importante. Innegabilmente è stato speciale tornare a farlo in dei palchi importantissimi, davanti a un infinità di gente e con al proprio fianco artisti incredibili. Porto nel cuore il concerto di Cattolica dove insieme a me c’erano Ron, Silvia Mezzanotte e Filippo Graziani il figlio di Ivan. Non vedo l’ora invece di poter conoscere Irene Grandi, i Gemelli Diversi e Marco Ligabue con i quali daremo vita a questo show in Piazza Marconi a Imola, l’1 Settembre. Queste condivisioni mi arricchiscono di tante belle cose che mi porterò per sempre dietro.

Da poco ti sei esibito con Lello Analfino dei Tinturia. Ti piacerebbe l’idea di un featuring con lui che è la voce delle piazze siciliane?

Beh questa cosa è incredibile. Per me Lello Analfino rappresenta i miei anni più belli, la mia adolescenza scolastica, vedevo nelle sue canzoni quella “resistenza” positiva tutta siciliana. Poi per caso è nata una bella amicizia e stima reciproca. Sarebbe certamente molto bello cantare insieme a lui. Da questo genere di artisti impari tanto e sempre cose nuove. Lo stimo molto come artista e come amico.

Quali artisti influenzano la creazione della tua musica?

Sono tanti. La musica oggi è in continua evoluzione e bisogna saper ascoltare tutto. Io sono sempre alla ricerca di quel messaggio che possa rimanere valido nel tempo. Lo ricerco nella scuola dei grandi cantautori italiani che riescono sempre a scavare nell’anima toccando punti inesplorati. Ho ancora tanta voglia di imparare e crescere. Più che artisti a me influenzano molto le persone che fanno parte della mia vita, osservando le loro vite riesco a trovare l’ispirazione giusta.

Stai pensando di partecipare ai contest musicali autunnali?

Al momento non ho nulla del genere in programma. Voglio completare l’album e costruire un concerto tutto mio, con le mie canzoni le stesse che la gente ha imparato ad apprezzare e valutare positivamente. Poi certamente se si presenterà l’occasione giusta non me la farò sfuggire. Grazie!

La vittoria del Premio di Anas sulla Sicurezza stradale ti ha fatto vivere esperienze importanti. Dopo il brano “Luci rosse, luci blu” dunque cosa dovremmo aspettarci?

Beh la vittoria di questo importante Contest è arrivata in un momento molto propositivo per me. Stavo scrivendo nuove canzoni ed avevo appena pubblicato un singolo che apriva un nuovo ciclo. La vittoria mi ha stravolto i piani e nel mio piccolo la mia vita artistica: suonare al primo maggio Roma davanti a duecentomila persone e a Milano, nel concerto di radio Italia davanti ad altre settantamila mi ha dato consapevolezza che la strada è quella giusta. Lavoriamo costantemente insieme al mio storico producer Leo Curiale, la mia Etichetta Carioca Records e i miei musicisti a tirare fuori belle canzoni, canzoni che possano in qualche modo lasciare il segno. A Settembre torniamo in studio per chiudere l’Album con nuove canzoni e speriamo di poter suonarlo live il più possibile.