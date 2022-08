In Sicilia 2.212 nuovi casi di Covid e 16 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.212 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, su un totale di 14.255 tamponi effettuati sull’Isola. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. Sono 16 i morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 11.880 vittime da inizio pandemia. A livello di ospedalizzazioni, sono 719 i positivi ricoverati nei reparti ordinari (45 in meno di ieri), 36 sono in terapia intensiva (2 in meno di ieri). La regione Sicilia comunica che alcuni decessi comunicati oggi risalgono a giorni precedenti.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).