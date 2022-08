Concluso con grande successo l’evento “Immagina Riesi”

RIESI. S’è conclusa come meglio non avrebbe potuto la manifestazione “Immagina Riesi”. In particolare c’è stata la visita mattutina ai quartieri storici di Riesi, Pietra Piatta, Canale, S. Giuseppe e Croce, delle suggestive grotte di Rosina De Bilio e Gaetano Di Letizia.

Gli organizzatori hanno espresso un doveroso ringraziamento all’arch. Attilio Gerbino che li ha guidati con competenza e dovizia di particolari ed informazioni, facendogli scoprire e osservare in maniera diversa il “particolare e misconosciuto” patrimonio storico e architettonico.

La visita pomeridiana alla Farm Cultural Park è stata molto interessante ed apprezzata, il valore dell’arte e delle sue provocazioni intellettuali è incommensurabile. Infine, un ringraziamento a Don Pasquale Sanzo e al dott. Andrea Bartoli, ma anche a tutti coloro che hanno partecipato facendo si che gli sforzi degli organizzatori venissero ampiamente ripagati.