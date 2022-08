Caltanissetta. In pensione l’ispettore di Polizia Michele Vicari. Il ringraziamento del Questore Emanuele Ricifari per il suo apporto di elevato livello professionale

CALTANISSETTA. Lo scorso 1 agosto l’ispettore della Polizia di Stato Michele Vicari, in servizio alla Questura di Caltanissetta, ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età. L’ispettore Vicari è entrato in polizia nel 1986, nel corso della sua carriera ha prestato servizio alla Questura di Milano, al Commissariato di P.S. di Palmi e a quello di Gela. A Caltanissetta nei primi anni ’90 è stato assegnato alla sezione volanti dove ha svolto servizio per oltre dieci anni.

Dal 2002 è stato in forza all’ufficio relazioni con il pubblico, curando il front-office della Questura. Il Questore Emanuele Ricifari ha rivolto un affettuoso ringraziamento all’ispettore Vicari che, con il suo apporto di elevato livello professionale, ha contribuito all’operato della Polizia di Stato di Caltanissetta sempre più votato al servizio del cittadino.