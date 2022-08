Caltanissetta. Il plauso del sindaco Roberto Gambino alla Polizia per l’operazione anti droga “Piazza”

CALTANISSETTA. “Ringrazio di cuore la Polizia di Stato per la brillante operazione anti-droga eseguita a Caltanissetta che ha avuto, come esito, quello di sgominare azioni illecite e di criminalità portate avanti da tre minorenni”. Così il sindaco Roberto Gambino ha commentato la notizia dell’operazione “Piazza” condotta dalla Polizia che ha portato all’emissione di tre misure cautelari nei confronti di altrettanti minorenni.

“I poliziotti della sezione narcotici della Squadra Mobile nissena – ha proseguito il primo cittadino – al termine di mesi di lavoro, hanno eseguito tre misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti. Gli indagati agivano prevalentemente in una piazza del centro storico. L’operato degli agenti, che hanno mostrato professionalità e ottime capacità, si è rivelato ancora una volta fondamentale per ricondurre la nostra città sulla strada della giustizia e della legalità”.